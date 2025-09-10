С одной из организаций Самарской области взыскали задолженность по арендной плате в 5 миллионов рублей.

144

Общество с ограниченной ответственностью арендовало у муниципалитета земельный участок, однако в течение почти двух лет не платило за него. В результате администрация района вынуждена была обратиться в суд.

Решение приняли в пользу истца, обязав организацию погасить задолженность в 5,3 миллиона рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области.

В рамках возбужденного исполнительного производства сотрудниками Службы было установлено, что фирма владеет объектами недвижимости. Так как в добровольный срок должник обязательств своих не исполнил, в отношении принадлежащего ему нежилого помещения был составлен акт описи и ареста. В связи с тем, что и после уведомления об аресте имущества организация не предприняла мер к погашению задолженности, здание передали на оценку.

Осознав, что помещение действительно может быть продано, владельцы фирмы полностью погасили задолженность в 5,3 миллиона и исполнительский сбор в 370 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.