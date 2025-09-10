Я нашел ошибку
В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей
Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
За лето в России пропали более 250 детей
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
С одной из организаций Самарской области взыскали задолженность по арендной плате в 5 миллионов рублей

10 сентября 2025 11:23
144
С одной из организаций Самарской области взыскали задолженность по арендной плате в 5 миллионов рублей.

Общество с ограниченной ответственностью арендовало у муниципалитета земельный участок, однако в течение почти двух лет не платило за него. В результате администрация района вынуждена была обратиться в суд.

Решение приняли в пользу истца, обязав организацию погасить задолженность в 5,3 миллиона рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области.

В рамках возбужденного исполнительного производства сотрудниками Службы было установлено, что фирма владеет объектами недвижимости. Так как в добровольный срок должник обязательств своих не исполнил, в отношении принадлежащего ему нежилого помещения был составлен акт описи и ареста. В связи с тем, что и после уведомления об аресте имущества организация не предприняла мер к погашению задолженности, здание передали на оценку.

Осознав, что помещение действительно может быть продано, владельцы фирмы полностью погасили задолженность в 5,3 миллиона и исполнительский сбор в 370 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Сотрудники Службы поделились с детьми своими воспоминаниями о проведенных за партой днях и вручили первоклашкам школьные принадлежности и сладкие подарки.
09 сентября 2025, 15:51
В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы Тольятти посетили детский дом 
374
Объект опечатан. Доступ к нему закрыт.
09 сентября 2025, 14:08
Судебные приставы Тольятти приостановили деятельность опасного объекта на 30 суток
343
Жительница Новокуйбышевска получила 450 тысяч рублей компенсации от частной клиники
08 сентября 2025, 11:05
Жительница Новокуйбышевска получила 450 тысяч рублей компенсации от частной клиники
377
