С начала года в Самарском регионе произошло 26 случаев отравления угарным газом

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Коварство угарного газа заключается в том, что его нельзя обнаружить – он не имеет ни запаха, ни цвета. Но попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом. Причем в первую очередь угарный газ воздействует на нервную систему, то есть человек, пораженный угарным газом, просто засыпает, и не может принять никаких мер к своему спасению.

С начала года в Самарской области произошло 26 случаев отправления угарным газом, собощает облМЧС. Пострадало 55 человек, 24 из которых – дети. Погибло 4 человека, один из них – ребенок.

Причины утечки газа:

- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;

- неправильная установка газового оборудования;

- слабое крепление шланга;

- неполное закрытие крана;

- заливание огня водой;

- задувание огня сквозняком.

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.

Как избежать отравления угарным газом:

• Используйте только исправное оборудование.

• Позаботьтесь о хорошей вентиляции.

• Не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра.

• Следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки.

Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами.