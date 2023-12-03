С начала года в Самарском регионе произошло 26 случаев отравления угарным газом

Коварство угарного газа заключается в том, что его нельзя обнаружить – он не имеет ни запаха, ни цвета. Но попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом. Причем в первую очередь угарный газ воздействует на нервную систему, то есть человек, пораженный угарным газом, просто засыпает, и не может принять никаких мер к своему спасению.
С начала года в Самарской области произошло 26 случаев отправления угарным газом, собощает облМЧС. Пострадало 55 человек, 24 из которых – дети. Погибло 4 человека, один из них – ребенок.
Причины утечки газа:
- - неисправность плит, труб, колонок, баллонов;
- - неправильная установка газового оборудования;
- - слабое крепление шланга;
- - неполное закрытие крана;
- - заливание огня водой;
- - задувание огня сквозняком.
Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.
Как избежать отравления угарным газом:
- • Используйте только исправное оборудование.
- • Позаботьтесь о хорошей вентиляции.
- • Не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра.
- • Следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки.
Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами.
- • Заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню.
- • Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.
- • Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04».
- • Не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне.
- • Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее.
- • На ночь и уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа.
- • Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.
- • Автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе.