С начала года пожарные Самарского региона выезжали на тушение 43 природных пожаров на общей площади более 2,9 га

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Всего с начала года пожарно-спасательные подразделения региона выезжали на тушение 43 природных пожаров на общей площади более 2,9 га. Постановлением Правительства Самарской области с 15 апреля по 15 октября в регионе будет действовать особый противопожарный режим, устанавливающий дополнительные требования пожарной безопасности.

В этот период запрещается разводить костры, бросать горящие спички и окурки, засорять лес мусором, жечь сухую траву на полях и дачах, примыкающих к лесу. За нарушение противопожарного режима штрафы для граждан составят до 50 тыс., для должностных лиц - до 90 тыс., для юридических лиц - до 1 млн. руб. За поджог лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность – от штрафа в 300 тыс. до лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом от 300 до 500 тыс.

Напомним, что большинство случаев возгорания сухой травы происходит по вине человека. Основная их причина – хулиганские действия или банальная неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок. Иногда выжигание травы проводят для очистки земель от нежелательной растительности и ее остатков. Основной довод любителей такого способа «уборки» состоит в том, что огонь прогревает почву, превратившаяся же в золу трава, становится своего рода удобрением. Однако пожары не увеличивают количества минеральных питательных веществ, а наоборот, приводят к заметному снижению плодородия почвы. Палы могут служить причиной потери имущества: домов и надворных построек, и даже стать причиной гибели людей и животных. Когда огонь с травы переходит на постройки, пожар становится опасен для жизни. При этом дым от горящей травы (пал же, как правило, бывает не только вблизи границ населенных пунктов, но и в самих деревнях, поселках и городах) вреден для здоровья людей, в особенности тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания. Поэтому единственное, что может как-то снизить количество травяных пожаров и смягчить наносимый ими ущерб, - это грамотность и сознательность граждан, и полный отказ от преднамеренного выжигания сухой растительности.

Уже со среды, 17 апреля, после последних дождливых дней температура воздуха, по прогнозам синоптиков, повысится до 23° тепла. Теплая сухая погода может способствовать возникновению природных пожаров и загораний сухой травы. Каждую весну граждане начинают наводить порядок на садовых и дачных участках, где, несмотря на предупреждения сотрудников МЧС России, сжигают мусор и сухую траву, создавая порой пожароопасные ситуации. На протяжении ряда лет палы — основная причина природных пожаров.

Если Вы стали очевидцем природного пожара немедленно сообщите в пожарно-спасательную службу по телефонам «101» или «01» и, по возможности, приступите к тушению подручными средствами.