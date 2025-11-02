С начала дня в Самарской области ликвидировали 7 пожаров

88

Подразделения ликвидировали 7 пожаров:

- в Промышленном Самары районе горело неэксплуатируемое строение на 30 квадратах.

- в Кировском районе горела квартира на 20 квадратах.

- в Шигонском м.р горел мусор на 30 квадратах.

- в Красноярском м.р. горело дачное строение на 20 квадратах.

- в Ставропольском м.р. горел частный дом на 60 квадратах.

- в Сызрани горели домашние вещи в частном доме на 5 квадратах.

- в Тольятти горел мусор на на 10 квадратах.

Привлекались 98 огнеборцев и 29 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО