С начала дня в Самарской области ликвидировали 7 пожаров

Подразделения ликвидировали 7 пожаров:
- в Промышленном Самары районе горело неэксплуатируемое строение на 30 квадратах.
- в Кировском районе горела квартира на 20 квадратах.
- в Шигонском м.р горел мусор на 30 квадратах.
- в Красноярском м.р. горело дачное строение на 20 квадратах.
- в Ставропольском м.р. горел частный дом на 60 квадратах.
- в Сызрани горели домашние вещи в частном доме на 5 квадратах.
- в Тольятти горел мусор на на 10 квадратах.
Привлекались 98 огнеборцев и 29 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО