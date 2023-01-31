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С 27 по 30 января в Самарской области произошло 37 техногенных пожаров

31 января 2023 10:58
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С 27 по 30 января в Самарской области произошло 37 техногенных пожаров

В период с 27 по 30 января пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 37 техногенных пожаров, 27 из которых произошли в городских округах, 10 - в муниципальных районах области.

В жилом секторе зарегистрировано 17 пожаров. 9 раз пожарно-спасательные подразделения привлекались на пожары повышенного уровня сложности. 2 человек удалось спасти. 5 человек, к сожалению, погибло.

В 06.38 27 января поступило сообщение о пожаре на ул. Кондурчинской в с. Красный Яр Красноярского района. На месте вызова горел частный дом и надворные постройки на площади 150 кв.м. Для борьбы с огнем привлекались 19 человек личного состава и 8 единиц техники. В ходе ликвидации пожара обнаружен погибший мужчина 1946 г.р.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, сообщает облМЧС.

В 01.58 28 января в дежурную смену поступило сообщение о пожаре на ул. Курской в п. Зубчаниновка Кировского района г. Самары На месте вызова горел частный дом на площади 50 кв.м. В 02.54 огонь был полностью ликвидирован. Привлекались 28 человек и 7 единиц техники. На месте пожара была обнаружена погибшая женщина 1961 г.р.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Еще 3 пожара, на которых погибли люди, произошли в Кошкинском и Ставропольском районах, а также в Самаре. Наиболее вероятными причинами двух из них являются: пригорание пищи и неосторожное обращение с огнем. Причина третьего пожара устанавливается.

Главное управление МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует следить за исправностью электрооборудования. Выключать все электрические и газовые приборы при выходе из дома, внимательнее относиться к правилам эксплуатации теплогенерирующих устройств, соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Для предотвращения пожара следует установить в доме или квартире автономный пожарный извещатель, реагирующий на дым и подающий громкий сигнал, который способен разбудить даже крепко спящего человека. Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно просты, а их стоимость неизмеримо ниже, чем потери от самого небольшого возгорания. Установив такой прибор в своем жилье, вы можете быть уверены, что сохраните не только имущество, но и свою жизнь!

Важно всегда помнить номера телефонов вызова пожарной охраны «01», «101»! Если в экстренной ситуации у вас нет средств связи, покинув опасное помещение, сообщите о пожаре соседям, попросите помощи вызвать пожарную охрану у прохожих.

Теги: МЧС Пожар

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