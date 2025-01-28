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С 20 по 27 января на территории Самарской области произошло 89 техногенных пожаров

28 января 2025 13:32
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с 20 по 27 января на территории Самарской области произошло 89 техногенных пожаров

За период с 20 по 27 января на территории Самарской области произошло 89 техногенных пожаров. Погиб 1 человек, спасены 9 человек.

21 января в поселке Ягана-Ту Похвистневского района горел частный дом на площади 35 квадратных метров. На тушение огня выезжали 5 единиц техники, 14 специалистов. На пожаре погиб мужчина 1948 г.р.

25 января произошло отравление бытовым газом в квартире многоквартирного жилого дома в городском округе Сызрань.

В результате погибших нет, пострадали 3 человека (мужчины 2005 и 2000 г.р.

и женщина 1948 г.р.). Женщина госпитализирована в медучреждение, мужчины после медицинского осмотра направлены на амбулаторное лечение.

Теги: МЧС Пожар

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