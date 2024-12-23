С 20 по 22 декабря сотрудниками Госавтоинспекции региона выявлено свыше тысячи различных нарушений БДД

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Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

В ходе рейдовых мероприятий с 20 по 22 декабря 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше тысячи различных правонарушений в области дорожного движения. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 37 водителей. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 104 водителя.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 28 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 16 правонарушений со стороны пешеходов и 20 - со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 104 водителя проигнорировали использование ремней безопасности.