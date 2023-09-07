Росгвардейцы задержали жителя Тольятти, который находился в розыске

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Комсомольском районе Тольятти. Внимание стражей правопорядка привлек мужчина, внешность которого совпадала с описанием из ранее полученной ориентировки. Подозрения росгвардейцев подтвердились – увидев служебный автомобиль, пешеход резко изменил направление движения и бросился бежать. После непродолжительной погони патрульные задержали жителя Тольятти.



Проверив его личность по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии установили, что ранее неоднократно судимый мужчина 1999 года рождения находится в розыске, поскольку скрылся от органов дознания.



Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции.