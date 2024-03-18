Росгвардейцы задержали в Самарской области мужчину, находившегося в федеральном розыске

190

В районе полуночи группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в городе Новокуйбышевск. От дежурного стражи правопорядка получили информацию об инциденте на улице Свердлова – местной жительнице потребовалась помощь сотрудников правоохранительных органов. Росгвардейцы незамедлительно выехали на место происшествия.

Женщина рассказала прибывшим патрульным, что у нее с сожителем произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил ее и угрожал ножом. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя спокойствия. Проверив личность мужчины 1994 года рождения по информационным базам данных, стражи правопорядка выяснили, что он находится в федеральном розыске.

Росгвардейцы передали правонарушителя для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.