Росгвардейцы задержали самарца, который уклонялся от отбытия наказания

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В вечернее время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в Самарском районе областного центра. Возле одного из домов на улице Молодогвардейской стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого подходила под полученную ранее ориентировку. Увидев служебный автомобиль росгвардейцев, гражданин пытался скрыться, но был задержан.

После установления личности самарца и проверки ее по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны установили, что мужчина 1988 года рождения находится в федеральном розыске. Представители УФСИН России по Самарской области искали его как осужденного, уклоняющегося от назначенного судом наказания.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.