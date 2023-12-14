Я нашел ошибку
Главные новости:
«Кружева жизни» - так ласково называют маскировочные сети неравнодушные люди, которые собираются в Самаре в мастерских волонтерского сообщества «Самара для фронта».
"Кружева жизни" от самарского Росреестра
Горевший дом Челышева в Самаре закончат восстанавливать осенью 2024 года
Горевший дом Челышева в Самаре закончат восстанавливать осенью 2024 года
Первый этап Кубка России по синхронному катанию на коньках пройдет в Самарской области
Первый этап Кубка России по синхронному катанию на коньках пройдет в Самарской области
В одной из школ Тольятти учитель ударил ученика из-за драки
В одной из школ Тольятти учитель ударил ученика из-за драки
В Самаре снесут недостроенный подземный паркинг
В Самаре снесут недостроенный подземный паркинг
В Самаре состоится презентация документального фильма «Гейдаре Алиев. В России часть моей души»
ОДК-Кузнецов пригласил студентов Самарского Политеха на работу
ОДК-Кузнецов пригласил студентов Самарского Политеха на работу
Путин: никакой необходимости во второй волне мобилизации нет
Путин: никакой необходимости во второй волне мобилизации нет
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.89
-0.33
EUR 96.95
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
В Самаре этой зимой будут работать 128 катков
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Росгвардейцы задержали самарца, который уклонялся от отбытия наказания

14 декабря 2023 12:26
136
Росгвардейцы задержали самарца, который уклонялся от отбытия наказания

В вечернее время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в Самарском районе областного центра. Возле одного из домов на улице Молодогвардейской стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого подходила под полученную ранее ориентировку. Увидев служебный автомобиль росгвардейцев, гражданин пытался скрыться, но был задержан.

После установления личности самарца и проверки ее по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны установили, что мужчина 1988 года рождения находится в федеральном розыске. Представители УФСИН России по Самарской области искали его как осужденного, уклоняющегося от назначенного судом наказания.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Кинеля выбросил наркотик прямо на остановке
12 декабря 2023, 10:30
Житель Кинеля выбросил наркотик прямо на остановке
Росгвардейцы задержали подозреваемого в хранении «соли». Криминал
389
В Тольятти Герой России встретился с подшефными кадетами Росгвардии
08 декабря 2023, 13:24
В Тольятти Герой России встретился с подшефными кадетами Росгвардии
Встреча ветерана войск правопорядка с ребятами состоялась в преддверии празднования Дня Героев Отечества, который в нашей стране ежегодно отмечается 9 декабря. Новости Тольятти
493
В Самаре сотрудники Росгвардии присоединились к благотворительной акции «Елка желаний»
05 декабря 2023, 11:16
В Самаре сотрудники Росгвардии присоединились к благотворительной акции «Елка желаний»
Для росгвардейцев участие в этой акции давно стало доброй традицией. Общество
471
В центре внимания
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
14 декабря 2023  13:31
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
84
ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
14 декабря 2023  09:19
Ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
172
СНТ Красноглинского района Самары подключают к электричеству.
13 декабря 2023  14:35
Дмитрий Азаров поручил до конца года обеспечить резервные подключения электроэнергии к СНТ в Самаре
464
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
13 декабря 2023  13:21
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
485
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
13 декабря 2023  12:57
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
507
Весь список