Росгвардейцы помогли вернуться домой мужчине, страдающему потерей памяти

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Страдающего кратковременными провалами в памяти мужчину разыскала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находившаяся на маршруте патрулирования в городе Новокуйбышевск.

Около часа дня на проспекте Победы стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, внешность которого подходила под описание из ориентировки. Местный отдел полиции объявил жителя Новокуйбышевска в розыск после того, как за помощью обратилась жена – ее супруг 1981 года рождения уехал из дома на автомобиле и перестал выходить на связь.

Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции и передали своим коллегам для дальнейшего разбирательства. Родственники разысканного мужчины поблагодарили росгвардейцев за то, что помогли ему вернуться домой.