Каждая четвертая жительница Самары предпочитает покупать себе украшение самостоятельно
В ГД внесли законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми перед 1 сентября
Правительство ждет профицита бензина на рынке уже в сентябре
Речная прогулка для самарца обернулась арестом катера
Работодатели из Самары рассказали о самых распространенных составляющих компенсационных пакетов
летом спрос на специалистов по посадке и сбору урожая вырос на 91% за год
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
Эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться 1 сентября
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
Речная прогулка для самарца обернулась арестом катера

26 августа 2025 09:54
84
Поводом стала задолженность перед юридическим лицом в размере 900 тысяч рублей.

Судебными приставами г. Самары продолжаются рейдовые мероприятия в рамках акции «Должник на воде». Так на р. Татьянке сотрудниками Службы совместно с инспекторами ГИМС МЧС России по Самарской области был остановлен мужчина, являющийся владельцем маломерного судна. В ходе проверки жителя города в «Банке данных исполнительных производств» было установлено, что мужчина является должником по исполнительному производству. Владелец катера пояснил, что не имеет достаточной суммы, чтобы оплатить долг на месте, но в ближайшее время постарается это сделать. Судебный пристав разъяснил самарчанину, что пока задолженность не будет погашена на принадлежащий ему катер будет наложен арест.

Совместно с сотрудником Службы должник проследовал в отделение государственной инспекции по маломерным судам. Судебный пристав вынес постановление об аресте имущества и разъяснил должнику, что изменение места хранения транспортного средства, а также любая передача его другим лицам запрещается. Должник, как ответственный хранитель арестованного имущества, был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Если в ближайшее время неплательщик не предпримет действий по оплате долга, арестованное имущество будет передано на реализацию.

Руководство организации расторгло трудовой договор с сотрудником, при этом нарушив процедуру увольнения. 
25 августа 2025, 11:36
Благодаря судебным приставам Самары торгового представителя восстановили в должности
430
200 тысяч рублей за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
21 августа 2025, 10:20
Судебные приставы Самары взыскали уголовный штраф с любителя пьяной езды
665
В результате падения в салоне автобуса женщина получила серьезные травмы.
20 августа 2025, 10:15
Судебные приставы Тольятти взыскали моральный вред в пользу пострадавшей пассажирки автобуса 
420
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
400
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
685
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
968
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
985
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1295
