Речная прогулка для самарца обернулась арестом катера

Поводом стала задолженность перед юридическим лицом в размере 900 тысяч рублей.

Судебными приставами г. Самары продолжаются рейдовые мероприятия в рамках акции «Должник на воде». Так на р. Татьянке сотрудниками Службы совместно с инспекторами ГИМС МЧС России по Самарской области был остановлен мужчина, являющийся владельцем маломерного судна. В ходе проверки жителя города в «Банке данных исполнительных производств» было установлено, что мужчина является должником по исполнительному производству. Владелец катера пояснил, что не имеет достаточной суммы, чтобы оплатить долг на месте, но в ближайшее время постарается это сделать. Судебный пристав разъяснил самарчанину, что пока задолженность не будет погашена на принадлежащий ему катер будет наложен арест.

Совместно с сотрудником Службы должник проследовал в отделение государственной инспекции по маломерным судам. Судебный пристав вынес постановление об аресте имущества и разъяснил должнику, что изменение места хранения транспортного средства, а также любая передача его другим лицам запрещается. Должник, как ответственный хранитель арестованного имущества, был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Если в ближайшее время неплательщик не предпримет действий по оплате долга, арестованное имущество будет передано на реализацию.