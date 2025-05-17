Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»

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В воскресенье, 18 мая, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против московского «Спартака». Игра 29 тура МИР РПЛ начнется в 14:30. Билеты можно приобрести на сайте, KASSIR.RU или на Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на «Металлурге», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 12:30.

«Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET подготовили большое предматчевое шоу для болельщиков к заключительному домашнему матчу сезона FONFEST «Самарская волна».

С 13:00 на гейте №2 можно сфотографироваться с клубным автобусом.

На гейте №3 будет работать бренд-зона FONBET, здесь будут расположены активности Speed-attack, аппарат с лимонадами, «Стена удачи», «Плинко», а также можно получить коллекцию мерча «Это «Крылья», брат».

Дегустация сыра от экофермы «Чернышов», фудтраки с FONBET-комбо.

Рядом будет расположена чилл-зона «Крыльев Советов», где каждый сможет набраться сил перед матчем.

Перед матчем экс-игрок «Крыльев Советов» Владислав Радимов встретится с болельщиками в бренд-зоне FONBET на гейте №3. Начало – 12:30. Там же в 13:00 начнет автограф-сессию чилийский защитник Томас Галдамес.

В рамках FONFEST на гейте №3 выступит группа «Браво», песни которой знает наизусть вся страна! Начало концерта в 13:15.

Также болельщиков ждет развлекательная программа и подарки от ведущего Александра Четверикова.

Начиная с 12:00 на баскетбольной площадке возле гейта №3, игроки БК «Самара» Егор Амосов и Алексей Прохоров проведут мастер-класс и разыграют крутые призы от клуба.

Для юных гостей будут работать КИКЕР, текбол и сабсоккер. На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3х3».

Для комфорта болельщиков будут зоны отдыха на 4 этаже трибун А и С.

В зоне гостеприимства сектора А любой желающий сможет проверить свои навыки в дартсе и настольном теннисе.

Там же будет работать «БарберШтаб». Болельщики смогут бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед игрой.

На гейте №3 будет работать ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова. Всего за несколько минут она создаст персональную скетч-открытку в стиле fashion для всех желающих гостей.

Для любителей футбольных симуляторов в зоне гостеприимства А403 будут установлены PS5, где вы сможете сыграть за любимый клуб в EA FC.

Точки с аквагримом расположены на гейте №2, на гейте №3 и в зоне VIP, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

Фирменные магазины расположены на гейте №3, секторе С122, VIP-зоне и зоне гостеприимства А403.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе от партнера клуба Kitfort.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Спартак».

Напоминаем, что для посещения необходима карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе. График работы МФЦ, 3 гейт: 10:30 – 15:30. Для оформления необходим оригинал паспорта.

В день матча в тестовом режиме будут работать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены» из двух точек города. Обратно они также будут развозить болельщиков. Обращаем ваше внимание, количество мест в автобусах ограничено!

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом.

Фото: сайт ФК