Руководители территориальных подразделений ГАИ СО поздравили с наступающим праздником женщин и девушек, впервые получивших накануне Международного женского дня водительское удостоверение.
В экзаменационных отделениях ГАИ СО сегодня арила по‑настоящему праздничная атмосфера
 Температура воздуха 8 марта в Самаре ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. На дорогах гололедица.
8 марта в регионе верткнно,небольшой снег, до -10°С
Флорист Котельникова 7 марта рассказала, что для продления жизни тюльпанов важно соблюдать несколько простых правил.
Защитник "Крыльев Советов" встретится с болельщиками в воскресенье в зоне гостеприимства А401 «Солидарность Самара Арены». Начало – 14:30.
По информации Приволжского УГМС 8 марта в губернии ночью ожидается метель при ухудшении видимости до 500-1000 метров на дорогах местами снежные заносы, гололедица.
Выпуск с участием самарского хора «Aeternitas» вышел 6 марта на телеканале «Россия-1».
С апреля в Самаре планируется начать второй этап капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой.
В преддверии Международного женского дня сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями общественного совета при линейном отделе поздравили женщин с наступающим праздником.
Собака сбила лыжницу на чемпионате России в Южно-Сахалинске

170
Собака сбила лыжницу на чемпионате России в Южно-Сахалинске

Громкий скандал на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске: собаки сбили лидеров марафона. Алина Кудисова травмировалась и сошла с дистанции, Арина Кусургашева упала, но продолжила гонку. Это не первый случай: ранее на Кубке России по биатлону в Златоусте собака помешала Кариму Халили, а на Олимпиаде в Италии животное выбежало на финиш. Елена Вяльбе назвала инцидент досадным стечением обстоятельств, пишет МК.

Серьезный инцидент, потрясший спортивную общественность, произошел на чемпионате России по лыжным гонкам, который в эти дни проходит в Южно-Сахалинске. Лыжница Алина Кудисова, входившая в группу лидеров и претендовавшая на победу в марафоне свободным стилем на дистанции пятьдесят километров, получила травму и была вынуждена прекратить борьбу. Причиной чрезвычайного происшествия стало появление животных на трассе, что разрушило надежды спортсменки на высокий результат.

Драматические события разворачивались на седьмом круге из тринадцати запланированных. Внезапно на лыжне появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидеру гонки Арине Кусургашевой. Спортсменка потеряла равновесие и упала. Поскольку Алина Кудисова следовала непосредственно за лидером, она не смогла избежать столкновения и также вылетела с трассы. Последствия для Кудисовой оказались наиболее тяжелыми: она не смогла продолжить марафон, покинув трассу в слезах и заметно прихрамывая. Кусургашева, несмотря на падение, смогла возобновить гонку.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала случившееся для информагентства РИА Новости. Руководитель федерации заявила, что инцидент с собакой, сбившей лидеров женского марафона, является досадным стечением обстоятельств. По ее мнению, организаторам соревнований было сложно предусмотреть подобный поворот событий заранее.

