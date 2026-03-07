Собака сбила лыжницу на чемпионате России в Южно-Сахалинске

Громкий скандал на чемпионате России по лыжам в Южно-Сахалинске: собаки сбили лидеров марафона. Алина Кудисова травмировалась и сошла с дистанции, Арина Кусургашева упала, но продолжила гонку. Это не первый случай: ранее на Кубке России по биатлону в Златоусте собака помешала Кариму Халили, а на Олимпиаде в Италии животное выбежало на финиш. Елена Вяльбе назвала инцидент досадным стечением обстоятельств, пишет МК.

Серьезный инцидент, потрясший спортивную общественность, произошел на чемпионате России по лыжным гонкам, который в эти дни проходит в Южно-Сахалинске. Лыжница Алина Кудисова, входившая в группу лидеров и претендовавшая на победу в марафоне свободным стилем на дистанции пятьдесят километров, получила травму и была вынуждена прекратить борьбу. Причиной чрезвычайного происшествия стало появление животных на трассе, что разрушило надежды спортсменки на высокий результат.

Драматические события разворачивались на седьмом круге из тринадцати запланированных. Внезапно на лыжне появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидеру гонки Арине Кусургашевой. Спортсменка потеряла равновесие и упала. Поскольку Алина Кудисова следовала непосредственно за лидером, она не смогла избежать столкновения и также вылетела с трассы. Последствия для Кудисовой оказались наиболее тяжелыми: она не смогла продолжить марафон, покинув трассу в слезах и заметно прихрамывая. Кусургашева, несмотря на падение, смогла возобновить гонку.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала случившееся для информагентства РИА Новости. Руководитель федерации заявила, что инцидент с собакой, сбившей лидеров женского марафона, является досадным стечением обстоятельств. По ее мнению, организаторам соревнований было сложно предусмотреть подобный поворот событий заранее.