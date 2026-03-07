Я нашел ошибку
Руководители территориальных подразделений ГАИ СО поздравили с наступающим праздником женщин и девушек, впервые получивших накануне Международного женского дня водительское удостоверение.
В экзаменационных отделениях ГАИ СО сегодня арила по‑настоящему праздничная атмосфера
 Температура воздуха 8 марта в Самаре ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. На дорогах гололедица.
8 марта в регионе верткнно,небольшой снег, до -10°С
Флорист Котельникова 7 марта рассказала, что для продления жизни тюльпанов важно соблюдать несколько простых правил.
Флорист: советы по продлению жизни тюльпанам после 8 Марта
Защитник "Крыльев Советов" встретится с болельщиками в воскресенье в зоне гостеприимства А401 «Солидарность Самара Арены». Начало – 14:30.
Томас Галдамес проведет автограф-сессию перед матчем с махачкалинским «Динамо»
По информации Приволжского УГМС 8 марта в губернии ночью ожидается метель при ухудшении видимости до 500-1000 метров на дорогах местами снежные заносы, гололедица.
8 марта в регионе ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с
Выпуск с участием самарского хора «Aeternitas» вышел 6 марта на телеканале «Россия-1».
Самарский хор «Aeternitas» принял участие в федеральном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»
С апреля в Самаре планируется начать второй этап капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой.
В Самаре пустят бесплатные автобусы на время капремонта трамвайной линии
В преддверии Международного женского дня сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями общественного совета при линейном отделе поздравили женщин с наступающим праздником.
Сотрудники сызранской транспортной полиции и общественники присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
Продажи винтажной одежды и аксессуаров к 8 Марта в Самаре выросли в 2,5 раза

169
продажи винтажной одежды и аксессуаров к 8 Марта в Самаре выросли в 2,5 раза

Аналитики Авито изучили продажи подарков на платформе в преддверии 8 Марта. Оказалось, что в Самаре к празднику пользователи стали чаще покупать винтажные изделия — так, продажи одежды и аксессуаров в этой категории выросли в 2,5 раза за год. А среди традиционных подарков по росту продаж лидируют кулоны и подвески.

Тренд на винтаж

В преддверии 8 Марта на Авито в Самаре выросли продажи винтажных вещей практически во всех категориях. Так, винтажную одежду в феврале стали покупать в 2,5 раза чаще в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ретро-джемперы, свитеры и кардиганы стали покупать чаще в 3,5 раза, в среднем за 1 200 рублей. А винтажные платья — в полтора раза чаще, в среднем за 1 400 рублей. 

Продажи аксессуаров в стиле ретро выросли также в 2,5 раза. В десять раз чаще стали покупать ретро-очки, в среднем за 3 200 рублей. В 3,5 раза чаще стали покупать платки и шарфы, в среднем за 800 рублей. Также в 2,5 раза выросли продажи ремней и поясов, они в среднем стоили 1 200 рублей. И на 67% чаще покупали винтажные головные уборы, в среднем за 1 500 рублей. 

Также к празднику активно покупают винтажную посуду — продажи сервизов, чайных пар и другой ретро-посуды выросли в два раза. Один товар в среднем обходился в 2 200 рублей. И на треть выросли продажи виниловых проигрывателей. Они в среднем стоили 13 000 рублей. 

«Винтажные товары не выходят из моды уже несколько лет. Одни покупают ретро-вещи из ностальгии, другие ценят их за историю и уникальность. При этом на Авито можно купить винтаж как в ресейле, так и в новом состоянии. На платформе среди миллионов товаров можно найти в том числе редкие коллекционные экземпляры, которые удивят даже искушенных любителей винтажа», — прокомментировал Никита Захаров, руководитель бизнес-направления Fashion в Авито.

Самые популярные цветы

В этом году заметнее всего увеличились продажи тюльпанов — их стали покупать на 62% чаще, чем в феврале прошлого года. Также выросла популярность роз — их продажи выросли на 16%. При этом популярность лилий, хризантем, гипсофил и других сухоцветов снизилась. 

Традиционные подарки 

Среди других подарков лидируют кулоны и подвески — их в преддверии 8 Марта стали покупать чаще на 29%. В среднем за 10 000 рублей. На 27% выросли продажи браслетов — они в среднем обходились в 11 000 рублей. Также на 21% выросли продажи уходовой косметики, здесь средняя цена составила 1 000 рублей.

Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
292
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
553
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
743
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
372
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
484
