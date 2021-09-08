Работница одной из точек общепита в Самаре пыталась дать приставам взятку

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Работница одной из точек общественного питания в г. Самаре пыталась дать сотрудникам надзорного органа незаконное вознаграждение за несоставление административного протокола в отношении ее работодателя. За противоправные действия, совершенные жительницей г. Самары, суд постановил взыскать с организации, в интересах которой действовала женщина, административный штраф в размере 1 миллиона рублей.

В Межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску в отношении общепита возбуждено исполнительное производство о взыскании административного штрафа, вынесенного по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Должник-организация о необходимости исполнения решения суда была уведомлена. Также судебный пристав-исполнитель владельца общепита проинформировал о том, что, в случае уклонения от исполнения административного наказания, в отношении организации будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7 % от суммы задолженности.

Не желая увеличивать задолженность, владелец должника-организации полностью оплатил административный штраф в 1 миллион рублей.