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Работница банка из Тольятти спасла 700 тысяч местной жительнице

24 сентября 2023 13:42
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Работница банка из Тольятти спасла 700 тысяч местной жительнице

Она действовала в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими – остановила выдачу кредита и сообщила информацию в дежурную часть полиции.

           В конце  апреля текущего года на телефон 54-летней  жительнице Тольятти поступил звонок от «сотрудника банка», который  сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя и завладеть полученными денежными средствами. Незнакомец убедил женщину в необходимости оформления потребительского кредита на сумму 700 000 рублей и перевода денег на  указанный им счет.

Доверчивая  жительница Автозаводского района пришла в ближайший банк и, действуя по инструкции, попыталась оформить кредит. Руководитель офиса стала расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма, и,  увидев, что женщина  взволнованна и на контакт не идет, сразу же поняла, что местную жительницу хотят обмануть мошенники.

          Действуя в соответствии с алгоритмом,   разработанным и доведенным до сведения всех работников банка сотрудниками полиции, она приостановила  операции клиентки  для дополнительной проверки, и  сообщила об инциденте в полицию. Полицейские убедили женщину отказаться от исполнения требований мошенника. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

          Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудницы банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у жительницы Тольятти. В торжественной обстановке начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и представитель  Общественного совета при территориальном ОВД Антон Просянкин вручили Наталье Семенютиной  благодарственное письмо.

Полковник полиции отметил, что мошенничество – профилактируемый вид преступлений, его можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а нам всем быть бдительными и не идти на поводу у мошенников. Хейрулла Мирзоевич в очередной раз напомнил: сотрудники  полиции и банка никогда не звонят клиентам с предложениями перевести деньги с одного счета на другой и не спрашивают пин-коды карт.

 «Аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудником финансовой организации, правоохранительных органов или какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они ни звонили. При возникновении сомнений самостоятельно позвоните в свой банк по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Обратиться в полицию, придя в ближайшее отделение, либо позвонив по телефону 102, необходимо также в случае, если вы все же пострадали от действий злоумышленников, – подчеркнул представитель   Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Антон Николаевич Просянкин.

 

Теги: Мошенники

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