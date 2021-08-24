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Рабочий погиб в Москве после обрыва троса строительной люльки в ходе работ на кровле МКД

24 августа 2021 21:56
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Он выпал из строительной люльки и упал на козырек подъезда.

Рабочий погиб при обрыве троса строительного подъемника на севере Москвы, передает РБК со ссылкой на сообщение прокуратуры столицы в Telegram-канале.

ЧП произошло на улице 800-летия Москвы. Один из тросов строительного подъемника оборвался в ходе работ на кровле многоквартирного дома. Из-за этого из строительной люльки выпал рабочий и упал на козырек подъезда, он погиб на месте.

На видео, опубликованном ведомством, видно, что после обрыва строительная люлька повисла на втором тросе.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

 

Фото: moscowproc / Telegram / РБК
 

Теги: Москва погиб рабочий строители

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