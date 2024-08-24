Рабочий автосервиса в Кошкинском районе угнал автомобиль из под покраски

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В августе сотрудники ГАИ, ночью, во время несения службы на автодороге «Кошки-Погрузная» в Кошкинском районе заметили автомобиль Lada Priora с отсутствующими деталями кузова и предприняли попытку остановить его для проверки документов. Водитель требование госавтоинспекторов проигнорировал и попытался скрыться, но врезался в бордюр и остановился.

Когда сотрудники полиции обратились к водителю с вопросами, мужчина повел себя неадекватно, документов на право управления транспортными средствами и автомобиль не предоставил. При этом инспекторы ДПС выявили у него явные признаки опьянения, отстранили водителя 1986 года рождения от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на место прибыла следственно- оперативная группа.

При выяснении обстоятельств произошедшего, Госавтоинспекторы установили, что транспортное средство принадлежит жителю города Димитровград. Полицейские разыскали мужчину и сообщили, что его транспортное средство задержано, чем удивили автовладельца - он думал, что легковушка находится в автосервисе в селе, в который он обратился для покраски и ремонта автомобиля. Транспортное средство находилось на стадии ремонта, в связи с чем отсутствовали лобовое стекло, фары, капот и передний бампер, а кузов был подготовлен под окрашивание.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В полиции собственник автомобиля сообщил, что пользоваться своим автотранспортом он никому не разрешал, а ключи для сохранности на время окрашивания и ремонта автомобиля передал рабочему автосервиса. По данным сотрудников полиции, мужчина, угнавший легковой автомобиль подрабатывал в автосервисе неофициально.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Транспортное средство в исправном состоянии возвращено владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО