В Самаре в Красноглинском районе невозможно снять жилье
В Самаре восстановили поврежденные гортензии на улице Ленинградской
В центре Самары 20 и 21 сентября будет слышна стрельба
В Безенчукском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП в котором погиб человек
у 1,39% жителей Самарской области обнаружены скандинавские корни
В Самаре в один день сбили двоих детей-пешеходов
Пьяный житель Красноярского района ремонтировал автомобиль приятеля и решил съездить на нем в магазин
В Самаре мошенники похитили около 3 млн рублей у главного специалиста банка
Пьяный житель Красноярского района ремонтировал автомобиль приятеля и решил съездить на нем в магазин

20 сентября 2025 12:23
Во время несения службы на территории Красноярского района инспекторы дорожно-патрульной службы заметили и остановили для проверки автомобиль УАЗ, движущийся с нарушениями, которые указывали на возможное состояние алкогольного опьянения у водителя: неуверенное управление и превышение скорости.
За рулем транспортного средства находился местный житель 1989 года рождения, имеющий характерные признаки алкогольного опьянения: резкий запах алкоголя, нарушение координации и несвязная речь. Кроме того, у мужчины отсутствовало водительское удостоверение, которое он не получил в установленном порядке, после истечения срока лишения специального права управления транспортным средством.

Госавтоинспекторы отстранили правонарушителя от управления автомобилем и предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он категорически отказался.

Задержанный пояснил полицейским, что, распивая алкогольные напитки, ремонтировал автомобиль приятеля и в процессе работы решил съездить на нем в магазин «за дополнительным топливом». Мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку, откуда его забрал не имеющий претензий к другу владелец.

При проверке по базам МВД России полицейские установили, что местный житель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, а также имеет не погашенную судимость за грубое нарушение правил дорожного движения Российской Федерации. Однако, несмотря на многочисленные привлечения к ответственности, осознавая противоправность своих действий, продолжал управлять транспортным средством пока его не задержали сотрудники полиции.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления против безопасности дорожного движения), в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, чтобы привлечь виновного к ответственности и предотвратить подобные случаи в будущем.

БДД

