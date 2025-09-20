Пьяный житель Красноярского района ремонтировал автомобиль приятеля и решил съездить на нем в магазин

171

Во время несения службы на территории Красноярского района инспекторы дорожно-патрульной службы заметили и остановили для проверки автомобиль УАЗ, движущийся с нарушениями, которые указывали на возможное состояние алкогольного опьянения у водителя: неуверенное управление и превышение скорости.

За рулем транспортного средства находился местный житель 1989 года рождения, имеющий характерные признаки алкогольного опьянения: резкий запах алкоголя, нарушение координации и несвязная речь. Кроме того, у мужчины отсутствовало водительское удостоверение, которое он не получил в установленном порядке, после истечения срока лишения специального права управления транспортным средством.

Госавтоинспекторы отстранили правонарушителя от управления автомобилем и предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которого он категорически отказался.

Задержанный пояснил полицейским, что, распивая алкогольные напитки, ремонтировал автомобиль приятеля и в процессе работы решил съездить на нем в магазин «за дополнительным топливом». Мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку, откуда его забрал не имеющий претензий к другу владелец.

При проверке по базам МВД России полицейские установили, что местный житель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, а также имеет не погашенную судимость за грубое нарушение правил дорожного движения Российской Федерации. Однако, несмотря на многочисленные привлечения к ответственности, осознавая противоправность своих действий, продолжал управлять транспортным средством пока его не задержали сотрудники полиции.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления против безопасности дорожного движения), в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, чтобы привлечь виновного к ответственности и предотвратить подобные случаи в будущем.