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Пьяный водитель в Жигулевске не справился с управлением и допустил наезд на бордюр

15 июня 2024 10:47
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Пьяный водитель в Жигулевске не справился с управлением и допустил наезд на бордюр

В апреле текущего год в дежурную часть отдела полиции О МВД России по г. Жигулёвску поступила информация от местного жителя о том, что рядом с детской площадкой, расположенной по улице Энергетиков, неизвестный мужчина, управляя автомобилем Lada Kalina, не справился с управлением и допустил наезд на бордюр.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники Госавтоинспекции выявили у водителя явные признаки опьянения. Мужчину полицейские отстранили от управления транспортным средством и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результаты освидетельствования показали наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе 1,219 мг/л, что превышает допустимые показатели в несколько раз. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки выяснилось, что ранее в отношении водителя - безработного местного жителя 1986 года рождения вынесено постановление по делу об аналогичном административном правонарушении назначено наказание в виде штрафа в размере в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

Отделением дознания О МВД России по городу Жигулёвску фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом в отношении злоумышленника направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Теги: БДД

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