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Пьяный водитель из Приволжского района может лишиться свободы на два года

27 июня 2021 11:43
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Пьяный водитель из Приволжского района может лишиться свободы на два года

Во время несения службы на территории Приволжского района сотрудники дорожно-патрульной службы заметили автомобиль, нарушивший правила дорожного движения. Водитель при осуществлении маневра не включил указатель поворота.

Госавтоинспекторы проследовали за транспортным средством. Мужчина, находившийся за рулем, свернул с проезжей части, остановился у дома и попытался скрыться, но стражи правопорядка задержали его.

В ходе общения сотрудники полиции обратили внимание на то, что у водителя имеются признаки опьянения. Госавтоинспекторы направили его на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребление алкоголя автомобилистом.

Для дальнейшего разбирательства, нарушителя – безработного местного жителя 1988 года рождения, доставили в территориальный отдел полиции. Выяснилось, что в июле прошлого года, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев.

Группой дознания Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: пьяные водители уголовное дело

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