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Пьяный в Сызрани без прав катался на квадроцикле

24 апреля 2021 10:37
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Пьяный в Сызрани без прав катался на квадроцикле

В Сызрани на улице Советской общественники обратили внимание на квадроцикл, двигавшийся с нарушением правил дорожного движения. Водитель при движении создавал аварийные ситуации, и у транспортного средства отсутствовали государственные регистрационные знаки.

Общественники передали информацию наряду ДПС. Через несколько минут сотрудники Госавтоинспекции остановили указанное транспортное средство.

По исходившему от водителя запаху спиртного, а также по нарушениям координации и речи полицейские предположили, что водитель квадроцикла находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции отстранили его от управления транспортным средством. Результат проведенного медицинского освидетельствования подтвердил предположение правоохранителей.

Выяснилось, что у 32-летнего водителя отсутствует специальное право на управление квадроциклом, также мототранспорт не зарегистрирован в установленном порядке, а у мужчины имеется восемь неуплаченных штрафов.

В отношении нарушителя составлены 13 административных протоколов, среди которых: «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», а также «Проезд на запрещающий сигнал светофора», сообщает облМВД.

 

Теги: ДТП квадроцикл ПДД

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