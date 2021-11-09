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Прокуратура потребовала уволить главу департамента образования Самары

9 ноября 2021 11:11
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Прокуратура потребовала уволить главу департамента образования Самары

В понедельник, 8 ноября, в Ленинском районном суде продолжили рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя департамента образования Самары Елены Чернеги. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, глава депобразования записывала детей в недостроенный или не введенный в эксплуатацию детский сад на Ташкентской. Его планировали открыть еще в декабре 2019 года, но в полную силу учреждение заработало только осенью 2020 года. Тем не менее, как считают правоохранители, Елена Чернега распорядилась начать распределение мест. Ее поручение выполняла заведующая детским садом.

— Таким образом чиновница из-за карьеризма создавала видимость своей успешной работы. На самом деле почти 50 детей лишились возможности пойти в другие учреждения, пока детсад на Ташкентской не работал. Некоторые родители уходили с работы, брали отпуска за свой счет или отдавали малышей в частные детские сады, — объяснил точку зрения обвинения прокурор Павел Лукин.

С позицией следствия сама Елена Чернега категорически не согласна. Она считает, что действовала в рамках своих обязанностей, сообщает 63.ру.

Во время слушаний в суде в качестве свидетелей опросили несколько высокопоставленных чиновников. Среди них были бывший министр строительства Самарской области Евгений Чудаев, его бывший заместитель Андрей Маслов, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. Также свои показания озвучила глава областной столицы Елена Лапушкина.

Кроме того, свои претензии к руководителю департамента образования города озвучили и недовольные родители. По словам некоторых из них, из-за задержки с открытием детского садика им на год пришлось уйти с работы.

Несмотря на то что судебное следствие закончилось и прошли прения сторон, сторона защиты выступила с новым ходатайством. Адвокат Анна Давыдова попросила судью рассмотреть протоколы заседаний в мэрии Самары. Дело в том, что эти документы она получила в начале ноября, уже во время подготовки к последнему слову Елены Чернеги. Также адвокат настаивала на повторном допросе двух свидетелей: руководителя департамента градостроительства Сергея Шанова и сотрудника ФСБ Артема Чиркина. Их показания, по словам Анны Давыдовой, могли бы дополнить сложившуюся картину. Однако судья Ана Грицык отказалась вызывать свидетелей заново, но согласилась приобщить к делу новые документы.

После этого в суде повторно начались прения сторон. Первым выступил представитель гособвинения.

— В своих показаниях одна из свидетельниц сообщила, что на Елене Чернеге «лежала ответственность за выполнение показателей национального проекта. За срывы и плохие показатели ей грозило увольнение. Если бы этого не было, то зачисление детей в детский сад можно было перенести на некоторое время». Родители же жаловались, что не могли перевести детей в другие учреждения. По словам представителей департамента образования, «мамы и папы должны радоваться, что попали в этот детский сад», «если они выйдут из очереди, то попадут в другую и будут стоять дольше» и «потеряют год при распределении», — процитировал показания свидетелей Павел Лукин.

Гособвинитель повторно запросил для Елены Чернеги 2 года лишения свободы условно и 2 года испытательного срока. В это время подсудимая должна будет минимум 2 раза в месяц отмечаться в полиции. Также прокурор настоял на отстранении главы депобра от должности на 3 года.

Следующими должны были выступать адвокаты Елены Чернеги. Однако они попросили дополнительное время на подготовку к прениям и последнему слову. Заседания планируют продолжить в конце ноября.

Теги: Уголовное дело

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