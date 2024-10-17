Приволжские огнеборцы ликвидировали четыре загорания сухой травы и мусора за одни дежурные сутки

121

16 октября на пункте связи пожарно-спасательной части четыре раза срабатывала «Система-112». Пожары происходили в населённых пунктах Приволжье, Новоспасский, на 5 километре автодороги Приволжье - Екатериновка.

На тушение всех пожаров направлялись силы и средства пожарно-спасательной части № 122 Отряда № 45 в количестве пяти человек на двух единиц пожарной техники.

Общая площадь загорания сухой травы и мусора составила 1420 квадратных метров, угрозы распространения огня на пожарах, к счастью, не было. Погибших и пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"