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Привлек внимание неряшливым видом – росгвардейцы в Самаре задержали мужчину, объявленного в розыск

26 апреля 2023 10:42
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Привлек внимание неряшливым видом – росгвардейцы в Самаре задержали мужчину, объявленного в розыск

Мужчину, которого разыскивали представители Федеральной службы исполнения наказаний, задержал экипаж Росгвардии. 

Группа задержания вневедомственной охраны двигалась по маршруту патрулирования в старом центре Самары. Около шести часов утра на улице Куйбышева стражи правопорядка заметили пешехода – он привлек их внимание своим неопрятным внешним видом и шаткой походкой. Предположив, что пешеход находится в состоянии опьянения, росгвардейцы остановили его. 

Установив личность мужчины, и проверив ее по информационным базам данных, патрульные выяснили, что с марта текущего года он находится в розыске. Сотрудники ФСИН искали его, поскольку самарец 1988 года рождения уклонялся от отбытия наказания. 

Росгвардейцы задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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