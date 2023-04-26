Привлек внимание неряшливым видом – росгвардейцы в Самаре задержали мужчину, объявленного в розыск

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Мужчину, которого разыскивали представители Федеральной службы исполнения наказаний, задержал экипаж Росгвардии.

Группа задержания вневедомственной охраны двигалась по маршруту патрулирования в старом центре Самары. Около шести часов утра на улице Куйбышева стражи правопорядка заметили пешехода – он привлек их внимание своим неопрятным внешним видом и шаткой походкой. Предположив, что пешеход находится в состоянии опьянения, росгвардейцы остановили его.

Установив личность мужчины, и проверив ее по информационным базам данных, патрульные выяснили, что с марта текущего года он находится в розыске. Сотрудники ФСИН искали его, поскольку самарец 1988 года рождения уклонялся от отбытия наказания.

Росгвардейцы задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.