Пожарные-спасатели Приволжского района ликвидировали крупное загорание сухой травы

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11 сентября 2024 года в 16 часов 3 минуты на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 122 пожарно-спасательного отряда № 45 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что горит сухая трава. Диспетчером к месту вызова незамедлительно был выслан дежурный караул. По прибытии к месту вызова было установлено, что в лесополосе горит сухая трава общей площадью 600 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на деревья. На тушение были поданы 2 ствола «Б». В 17 часов 8 минут была объявлена локализация пожара, в 17 часов 30 минут - ликвидация открытого горения. Всего на тушении пожара работали 2 автоцистерны, 5 человек личного состава.

Благодаря слаженным действиям пожарных удалось оперативно справиться с огнем и не дать ему распространиться. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"