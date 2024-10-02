Пожарные Борского района ликвидировали пожар дома на площади 70 кв. метров

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1 октября в 20 часов 46 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в селе Алексеевка горит дом.

По прибытии к месту пожара было установлено, что горит частный дом открытым пламенем на площади 70 квадратных метров. К месту пожара были направлены оперативные службы. В 21 час 32 минуты пожар был локализован, в 21 час 42 минуты - объявлена ликвидация открытого горения, в 1 час 13 минут - полная ликвидация пожара. Всего на месте вызова работало три единицы техники, 8 человек личного состава, 2 человека добровольной пожарной команды. На тушение пожара было подано 3 ствола «Б». Причины пожара устанавливаются. Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"