Пожар в Безенчукском районе на 90 кв. метров: есть погибшие

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И еще один смертельный пожар произошел 17 февраля в Самарской области.

В 22:19 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Осинки на улице Маяковского горит дом.

К месту пожара были незамедлительно направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей № 115 Отряда № 44 и пожарный расчет Части № 183 «РН-пожарная безопасность».

По прибытии было установлено, что горит дом на площади 90 квадратных метров, существует угроза распространения огня на соседние строения. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение поданы 4 ствола «Б».

В 23:05 пожар был локализован, в 23:26 - объявлена ликвидация открытого горения.

К сожалению, на месте пожара погибли два человека.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"