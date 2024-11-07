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Пожар по рангу 1-БИС вчера тушили в поселке Рубежный

7 ноября 2024 11:33
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Пожар по рангу 1-БИС вчера тушили в поселке Рубежный

Совместными усилиями огнеборцы успешно ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров.

6 ноября в 15:35 диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что горит дом в поселке Рубежный.
К месту вызова были направлены 5 пожарных расчетов пожарно-спасательной части № 78 Отряда № 46 в количестве 6 человек и пожарно-спасательные части №№ 7, 99, 4, 90 федеральной противопожарной службы регионального ГУ МЧС России.
По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит жилой дом на площади 80 квадратных метров.
Оперативно были созданы 3 звена газодымозащитной службы, на тушение поданы 3 ствола «Б».
В 16:22 пожар был локализован, в 16:59 – объявлена ликвидация открытого горения.
Причины пожара устанавливаются.
Пострадавших, к счастью, нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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