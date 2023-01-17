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После вмешательства судебных приставов в квартире самарца удалось восстановить теплоснабжение

17 января 2023 10:06
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После вмешательства судебных приставов в квартире самарца удалось восстановить теплоснабжение

Из-за ненадлежащего выполнения работ на инженерных сетях самарчанин мог остаться без тепла в январские морозы.

В доме, где проживает мужчина, проходили работы по ремонту внутридомовых инженерных сетей. Спустя некоторое время в квартире горожанина произошел залив, вследствие чего пострадало его имущество. Кроме того,  результате аварии в системе отопления мужчина остался без тепла. Попытки жильца добиться от Управляющей компании устранения допущенных нарушений и возмещения ущерба оставались тщетными. За восстановлением своих прав мужчина обратился в суд. 

Рассмотрев материалы дела, суд постановил взыскать с организации материальный ущерб в размере 50 тысяч рублей и произвести ремонт отопительной трубы.

Исполнительный документ поступил на исполнение в Межрайонное отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску по
 г. Самаре. В целях принудительного исполнения требований исполнительного документа судебный пристав уведомил Управляющую компанию о возбужденном исполнительном производстве, а также о сроках для добровольного исполнения решения суда. Должнику разъяснено и о мерах принудительного взыскания, применимых в случае игнорирования требований сотрудников Службы.

В результате оперативной работы судебного пристава Управляющая компания произвела ремонт отопительной системы и возместила жильцу материальный ущерб в полном объеме. Отопление в квартире мужчины восстановлено.

Теги: Судебные приставы

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