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После суда житель Самарской области выплатил экс-супруге полмиллиона рублей

19 июля 2021 10:45
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После суда житель Самарской области выплатил экс-супруге полмиллиона рублей

Судебные приставы Безенчукского района помогли жительнице региона получить полмиллиона рублей, который остался должен ей бывший муж после раздела имущества. 

После развода отношения между супругами испортились. За разделом совместно нажитого имущества они обратились в суд. Принято решение об обязании экс-супруга передать бывшей жене денежные средства в размере 500 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Безенчукского района Самарской области в отношении женщины возбудили исполнительное производство. Постановление о возбуждении производства было направлено в адрес сторон. Однако добровольно мужчина решение суда не исполнил. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении мужчины вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7 % от общей суммы задолженности, а также запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.

Принятые сотрудниками отделения меры побудили должника полностью погасить задолженность.

Теги: раздел имущества судебные приставы

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