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После предупреждения об аресте авто самарец погасил долг перед петербургской организацией

27 июня 2022 10:24
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После предупреждения об аресте авто самарец погасил долг перед петербургской организацией

Житель г. Самары, купивший авто на одном из автомобильных заводов в г. Санкт-Петербург, практически сразу после покупки столкнулся с неисправностью двигателя. Автомобильный завод решением суда вернул покупателю более 1 миллиона рублей, возместив стоимость автомобиля и моральный вред. Однако  самарчанин решил схитрить и отказался возвращать «железного коня» петербургской организации.

Мужчина приобрел «Hyundai Solaris» у одной из организаций по производству автотранспортных средств в г. Санкт-Петербург с гарантией пять лет. После покупки долгожданной машины мужчина обнаружил, что автомобиль перестал набирать скорость и обороты. Местный житель обратился за гарантийным ремонтом к официальному дилеру, однако тот отказал в устранении нарушений, сославшись на то, что неисправности носят эксплуатационный характер. Тогда мужчина потребовал у организации, где приобрел автомобиль, вернуть денежные средства за некачественный товар. Представители автомобильного завода не согласились с требованиями покупателя. Мужчина обратился в суд, который принял сторону истца и обязал организацию вернуть деньги за покупку товара и возместить все убытки. Автомобильный завод выполнил свои обязательства, а вот автолюбитель, обязанный решением суда сдать иномарку, не спешил этого делать. 

Урегулировать спор мирным путем не вышло. Представители автомобильного завода подали заявление в суд, который, изучив материалы дела, обязал покупателя вернуть перечисленные средства на счет организации. 

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Красноглинского района г. Самары. Копия постановления о возбужденном исполнительном производстве была вручена должнику. Ему также было разъяснено, что в случае неисполнения требования суда в добровольном порядке к нему будут применены меры принудительного исполнения. 

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель сделал соответствующие запросы в целях установления имущественного положения должника. У самарчанина был обнаружен автомобиль марки «Mitsubishi». Сотрудник Службы направил в адрес мужчины требование о предоставлении автомобиля в целях наложении ареста на имущество. Автолюбитель осознав, что может остаться без «японца», погасил сумму задолженности в полном объеме. 

 

 

Теги: Судебные приставы

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