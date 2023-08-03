После погони сотрудниками Госавтоинспекции Тольятти задержан нетрезвый водитель

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия с жителями региона
В Самарской области сотрудники полиции продолжают проводить профилактические мероприятия с жителями региона
В ДТП в Похвистневском районе пострадала 4-летняя девочка
В ДТП в Похвистневском районе пострадала 4-летняя девочка
Жителей Самарской области в возрасте от 18 до 30 лет приглашают принять участие в форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт»
Жителей Самарской области в возрасте от 18 до 30 лет приглашают принять участие в форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт»
Матч "Крыльев Советов" с "Ростовом" рассудит Сергей Карасев
Матч "Крыльев Советов" с "Ростовом" рассудит Сергей Карасев
задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев
Задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев
Обучающиеся Самарской области поделились захватывающей историей участия в проекте ранней профессиональной ориентации
Обучающиеся Самарской области поделились захватывающей историей участия в проекте ранней профессиональной ориентации
Самарская область успешно преодолевает последствия кризисных явлений в экономике
Самарская область успешно преодолевает последствия кризисных явлений в экономике
ЦБ утвердил логотип цифрового рубля
ЦБ утвердил логотип цифрового рубля
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.84
1.06
EUR 101.93
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Самарцев приглашают на Акцию "Солнечный зоопарк"!
Кинопоказы в Самаре пройдут в Сквере Эльдара Рязанова
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

После погони сотрудниками Госавтоинспекции Тольятти задержан нетрезвый водитель

3 августа 2023 18:42
130
После погони сотрудниками Госавтоинспекции Тольятти задержан нетрезвый водитель

30 июля текущего года в ночное время суток экипаж ДПС отдельного батальона Госавтоинспекции Тольятти при несении службы на ул. Революционной заметил приближающийся к ним автомобиль Лада Гранта, траектория движения которого показалась им подозрительной. На поданный инспектором ДПС сигнал об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Инспекторы ДПС незамедлительно начали преследование данного автомобиля, о чем сообщили в дежурную часть Госавтоинспекции Тольятти. Находившиеся поблизости экипажи ДПС также начали преследование отечественной легковушки.

Благодаря слаженным действиям сотрудников дорожно-патрульной службы, водитель автомобиля был задержан на улице Ворошилова в районе дома № 30. Уходившим от преследования оказался житель Тольятти 1986 года рождения. В ходе проверки документов инспекторы выявили у водителя признаки опьянения, отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на месте.  Прибор для проверки водителей на состояние опьянения показал, что мужчина употребил спиртное, однако водитель был не согласен с показаниями алкотестера, а пройти освидетельствование в медицинском учреждении тольяттинец отказался.

В отношении водителя был составлен административный материал по признакам правонарушения, предусмотренного по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За выходные в Самарской области задержали 74 пьяных водителя
31 июля 2023, 17:25
За выходные в Самарской области задержали 74 пьяных водителя
В ходе мероприятий с  28 по 30 июля 2023 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 различных правонарушений в области дорожного движения. Происшествия
549
В Самарском регионе продолжаются широкомасштабные рейды Госавтоинспекции
28 июля 2023, 13:10
В Самарском регионе продолжаются широкомасштабные рейды Госавтоинспекции
В предвыходные и выходные дни плотность нарядов ДПС увеличивается. Происшествия
529
сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами приняли участие в мероприятии в рамках всероссийской социальной кампании "Твой ход пешеход"
25 июля 2023, 11:46
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами приняли участие в мероприятии в рамках всероссийской социальной кампании "Твой ход пешеход"
Участниками мероприятия стали несовершеннолетние, отдыхающие в детском оздоровительном лагере "Авангард". Общество
546
  • Услуги по доставке
В центре внимания
задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев
3 августа 2023  20:38
Задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев
81
Самарская область успешно преодолевает последствия кризисных явлений в экономике
3 августа 2023  19:27
Самарская область успешно преодолевает последствия кризисных явлений в экономике
126
В Правительстве региона работают над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра
3 августа 2023  15:58
В Правительстве региона работают над утверждением объединенной зоны охраны исторического центра
184
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в областном Минздраве
3 августа 2023  14:06
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в областном Минздраве
664
В связи с работами по перекладке теплотрасс на нескольких участках самарских улиц будет временно ограничено движение транспорта
2 августа 2023  18:43
В связи с работами по перекладке теплотрасс на нескольких участках самарских улиц будет временно ограничено движение транспорта
2393
Весь список