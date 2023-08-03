После погони сотрудниками Госавтоинспекции Тольятти задержан нетрезвый водитель

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30 июля текущего года в ночное время суток экипаж ДПС отдельного батальона Госавтоинспекции Тольятти при несении службы на ул. Революционной заметил приближающийся к ним автомобиль Лада Гранта, траектория движения которого показалась им подозрительной. На поданный инспектором ДПС сигнал об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Инспекторы ДПС незамедлительно начали преследование данного автомобиля, о чем сообщили в дежурную часть Госавтоинспекции Тольятти. Находившиеся поблизости экипажи ДПС также начали преследование отечественной легковушки.

Благодаря слаженным действиям сотрудников дорожно-патрульной службы, водитель автомобиля был задержан на улице Ворошилова в районе дома № 30. Уходившим от преследования оказался житель Тольятти 1986 года рождения. В ходе проверки документов инспекторы выявили у водителя признаки опьянения, отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на месте. Прибор для проверки водителей на состояние опьянения показал, что мужчина употребил спиртное, однако водитель был не согласен с показаниями алкотестера, а пройти освидетельствование в медицинском учреждении тольяттинец отказался.

В отношении водителя был составлен административный материал по признакам правонарушения, предусмотренного по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Автомобиль помещен на специализированную стоянку.