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После метели: эксперт рассказал, чего стоит опасаться самарским водителям

26 декабря 2023 11:40
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После метели: эксперт рассказал чего стоит опасаться самарским водителям

По данным Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), вероятность попасть в ДТП после сильного снегопада возрастает на 11,5%. Самыми частыми проблемами для автомобилистов Самары оказались столкновения с другими  автомобилями и наезд на антипарковочные препятствия.

По данным Группы Ренессанс страхование, вероятность получить повреждения застрахованного автомобиля после сильного снегопада выше на 11,5% по сравнению с обычной погодой в это время года. Аварийность возрастает даже несмотря на небольшую среднюю скорость движения по городу и меньшее число транспортных средств на дорогах. Такой рост аварийности показал, например, снегопад в Петербурге с выпадением снежного покрова более 15 см. 

При этом такое повышение аварийности показывают застрахованные автомобили, у которых часто меньший срок эксплуатации, более аккуратные водители, лучше техническое состояние, в том числе резины. Поэтому в среднем по автопарку страны рост аварийности после снегопадов, вероятно, еще выше. 

Больше всего для водителя в снежную погоду возрастает риск наезда на препятствие —  почти в 1,5 раза. Основными угрозами становятся невидимые из-за снега  глыбы льда, антипарковочные препятствия, бордюры и так далее. 

«Интересно, что снижение скорости и более аккуратное вождение в снегопад не полноценная гарантия снижения тяжести повреждений – средняя стоимость ремонта повреждений всего на 4% меньше обычного для этого времени года.

Есть один распространенный вид ДТП, шанс попасть в который после снегопада меньше — повреждения вылетевшим из-под колес камнем. Доля таких обращений показала снижение примерно на треть, вероятно, это результат более низкой средней скорости», — комментирует вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Теги: Городской транспорт

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