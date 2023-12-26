После метели: эксперт рассказал, чего стоит опасаться самарским водителям

163

По данным Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), вероятность попасть в ДТП после сильного снегопада возрастает на 11,5%. Самыми частыми проблемами для автомобилистов Самары оказались столкновения с другими автомобилями и наезд на антипарковочные препятствия.

По данным Группы Ренессанс страхование, вероятность получить повреждения застрахованного автомобиля после сильного снегопада выше на 11,5% по сравнению с обычной погодой в это время года. Аварийность возрастает даже несмотря на небольшую среднюю скорость движения по городу и меньшее число транспортных средств на дорогах. Такой рост аварийности показал, например, снегопад в Петербурге с выпадением снежного покрова более 15 см.

При этом такое повышение аварийности показывают застрахованные автомобили, у которых часто меньший срок эксплуатации, более аккуратные водители, лучше техническое состояние, в том числе резины. Поэтому в среднем по автопарку страны рост аварийности после снегопадов, вероятно, еще выше.

Больше всего для водителя в снежную погоду возрастает риск наезда на препятствие — почти в 1,5 раза. Основными угрозами становятся невидимые из-за снега глыбы льда, антипарковочные препятствия, бордюры и так далее.

«Интересно, что снижение скорости и более аккуратное вождение в снегопад не полноценная гарантия снижения тяжести повреждений – средняя стоимость ремонта повреждений всего на 4% меньше обычного для этого времени года.

Есть один распространенный вид ДТП, шанс попасть в который после снегопада меньше — повреждения вылетевшим из-под колес камнем. Доля таких обращений показала снижение примерно на треть, вероятно, это результат более низкой средней скорости», — комментирует вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.