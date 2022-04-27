Полиция ищет устроившего стрельбу на игровой площадке в Самаре

171

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, о котором рассказали жители домов на улице Энтузиастов в Самаре. Как сообщили горожане, неизвестные устроили стрельбу прямо на игровой площадке.

«25 апреля 2022 года в 4 часа утра в полицию поступило сообщение о стрельбе из пневматического пистолета на площадке, расположенной возле дома № 91 по улице Энтузиастов в Самаре. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу», - так ГТРК «Самара» прокомментировали случившееся в ГУ МВД по Самарской области.

Как отметили в региональном главке, при осмотре места происшествия следов применения оружия не обнаружено. В настоящее время сообщений из медицинских учреждений по указанному факту не поступало. Полицейские устанавливают обстоятельства и свидетелей произошедшего.