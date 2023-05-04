Полицейские региона продолжают бороться с пьянством за рулем

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Жителям напомнили об ответственности за пьяное вождение, а также призвали в случае обнаружения за рулем авто нетрезвого водителя немедленно сообщить об этом в полицию.

В Самарской области на постоянной основе проводятся широкомасштабные мероприятия, целью которых является привлечение внимания к проблеме управления транспортным средством в состоянии опьянения. Только за выходные и праздничные дни в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками областной Госавтоинспекции был выявлен 101 водитель, допустивший управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Так, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Пестравскому району во главе с начальником майором полиции Сергеем Семдяновым и представителем территориального общественного совета Светланой Каюровой провели опрос общественного мнения среди жителей села Пестравка на тему отношения к употреблению алкоголя водителями транспортных средств. Все опрошенные без колебаний отметили отрицательное отношение к данному правонарушению. Полицейские и общественница еще раз напомнили об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянение, призвали жителей проявлять свою гражданскую позицию и в случае обнаружения за рулем авто нетрезвого водителя немедленно сообщить об этом в полицию.

А сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску вместе с ЮИДовцами провели мероприятие «Трезвый водитель». Полицейские и их юные помощники напомнили автомобилистам, что нетрезвые водители представляют угрозу не только для самих себя, но и для окружающих, а управление транспортом в состоянии опьянения приводит к трагическим последствиям. Сотрудники полиции призвали водителей строго соблюдать закон и не подвергать опасности других участников дорожного движения. Юные инспекторы движения вручили водителям информационные памятки и бутилированную воду, а также пожелали безопасных дорог.

Если вы стали свидетелем, как пьяный человек садится за руль или уже осуществляет движение в нетрезвом виде, позвоните по номеру телефона 102 либо в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 278-22-22, 8 (846) 278-23-22.

Возможно, ваш звонок спасет кому-то жизнь! Не будьте равнодушными!