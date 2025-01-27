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Полицейские работают на месте ДТП с ребенком в Тольятти

27 января 2025 12:07
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Полицейские работают на месте ДТП с ребенком в Тольятти

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции:  Автозаводский район, ул.Дзержинского 27а. 

27 января в 10:15  водитель 2005 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, двигаясь на а/м Lada Priora, при маневре разворота не занял крайнее левое положение и допустил столкновение с а/м Lada Granta, под управлением девушки 1989 года рождения. С места ДТП в больницу доставлена 6-летняя девочка - пассажир Lada Granta, которая во время движения находилась в детском удерживающем кресле. Предполагаемый нарушитель, который никогда не учился в автошколе, задержан полицейскими.  В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Теги: ДТП

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