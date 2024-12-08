Полицейские работали на месте ДТП с двумя автомобилями в Тольятти

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Сотрудники Госавтоинспекции получив информацию об аварии, прибыли на место происшествия, установили и опросили участников ДТП и очевидцев, зафиксировали обстановку, провели иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

8 декабря, в 12:00, водитель 1987 года рождения, управляя а/м Lada Largus, двигался по Лесопарковому шоссе со стороны ул. Комзина в направлении ул. Спортивной.

В пути следования возле дома №36 мужчина не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с аатомобилем Hyundai Solaris, под управлением водителя 1990 года рождения.

За медицинской помощью обратились 3 человека.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО