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Под Волгоградом при очистке водяной скважины погибли четверо из одной семьи

24 июня 2021 10:29
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Под Волгоградом при очистке водяной скважины погибли четверо из одной семьи

В Волгоградской области при очистке водяной скважины в частном доме погибли четверо членов семьи, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошел в поселке Колхозная Ахтуба. По информации ведомства, 74-летний пенсионер почувствовал себя плохо во время работы во дворе дома. В бесчувственном состоянии в помещении насосной его нашла жена и потом также потеряла сознание. За ними спустились дочь и 27-летний внук.

"Вероятной причиной смерти всех четверых стало отравление парами химического вещества. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу", — говорится в сообщении СК.

Ведомство начало проверку по факту гибели людей, пишет РИА Новости.

Теги: водяная скважина Волгоград СУ СК ЧП

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