Под контролем судебных приставов в Самаре на место вернули кухонную перегородку

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Под контролем судебных приставов-исполнителей Самарского района г. Самары в квартире, являющейся частью объекта культурного наследия, восстановили незаконно снесенную перегородку между кухней и жилой комнатой.

Собственник квартиры незаконно сделал перепланировку своего жилья, демонтировав перегородку между комнатой и кухней. Так как квартира находится в доме, являющемся объектом культурного наследия, незаконная перепланировка стала поводом для обращения Департаментом градостроительства в суд. Рассмотрев материалы дела, суд обязал хозяина квартиры вернуть перегородку на прежнее место.

В отделении судебных приставов Самарского района г. Самары в отношении должника возбудили исполнительное производство. Мужчину о данном факте уведомили. Также судебный пристав-исполнитель предупредил его о применении возможных мер принудительного характера в случае неисполнения решения суда.

В связи с тем, что в установленный срок нарушения устранены не были, сотрудник Службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Данная мера оказалась эффективной. Владелец квартиры вернул жилое помещение в прежнее состояние. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.