Под контролем судебных приставов машинисту крана в Самаре компенсировали моральный вред

Судебные приставы Кировского района г. Самары взыскали с самарского завода компенсацию морального вреда в размере 370 тысяч рублей в пользу бывшего работника предприятия, получившего профессиональное заболевание.

Женщина долгие годы трудилась в должности машиниста крана. Длительное воздействие на организм работника вредных производственных факторов, в частности локальной вибрации, привело к профессиональному заболеванию.

Для получения компенсации за утраченное здоровье женщина обратилась в суд, который обязал руководство организации компенсировать моральный вред бывшему работнику завода.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства должника-организации, находящиеся на счетах в банках, а также предупредил о правовых последствиях неисполнения решения суда.

Во избежание дополнительных расходов, связанных с взысканием исполнительского сбора, руководство завода выплатило сумму задолженности в полном объеме.