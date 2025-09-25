Я нашел ошибку
дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью
В Самарской области водитель Лады Гранты погиб в ДТП, врезавшись в столб
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадал мотоциклист
Под контролем судебных приставов машинисту крана в Самаре компенсировали моральный вред
В поселке Рощинский Волжского района построена новая детская площадка по программе «Народный бюджет»
8 соглашений о сотрудничестве заключил телеканал «Самара-ГИС» с коллегами из других городов и районов области
Самарцы готовы потратить на подарки ко Дню учителя в среднем 3 000 рублей
Закон Криминал Происшествия

25 сентября 2025 11:41
92
Судебные приставы Кировского района г. Самары  взыскали  с самарского завода  компенсацию морального вреда в размере  370 тысяч рублей в пользу бывшего работника предприятия, получившего профессиональное заболевание.

Женщина долгие годы трудилась в должности машиниста крана. Длительное воздействие на организм работника вредных производственных факторов, в частности локальной вибрации, привело к  профессиональному заболеванию.

Для получения компенсации за утраченное здоровье женщина обратилась в суд, который обязал руководство организации компенсировать моральный вред бывшему работнику завода.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства должника-организации, находящиеся на счетах в банках, а также предупредил о правовых последствиях неисполнения решения суда.

Во избежание дополнительных расходов, связанных с взысканием исполнительского сбора, руководство завода выплатило сумму задолженности в полном объеме.

