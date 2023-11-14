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Почти год находился в розыске – росгвардейцы задержали правонарушителя в Самаре

14 ноября 2023 09:36
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Почти год находился в розыске – росгвардейцы задержали правонарушителя в Самаре

Жителя Тольятти, скрывавшегося от органов дознания, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали после попытки похитить алкоголь в самарском гипермаркете.

В утреннее время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находившаяся на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары, получила от дежурного информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Помощь стражей правопорядка потребовалась в гипермаркете, расположенном на улице Аэродромной.

Работники службы безопасности торговой сети рассказали прибывшим патрульным, что с помощью системы видеонаблюдения заметили посетителя, который пытался похитить из торгового зала алкогольную продукцию. Сотрудники Росгвардии вместе с представителями службы безопасности задержали правонарушителя в тот момент, когда он пересекал линию касс.

Проверив личность молодого человека по информационным базам данных, росгвардейцы выяснили, что он находится в розыске – с января текущего года тольяттинские полицейские искали местного жителя 1999 года рождения, поскольку он скрылся от органов дознания. Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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