Я нашел ошибку
Главные новости:
В день медицинского работника лучшим представителям медицинской отрасли были вручены награды.
Виктор Кудряшов поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником
Авторы лучших молодежных цифровых проектов для улучшения качества жизни получили награды от Российского общества «Знание».
Cтудент ТГУ занял второе место в конкурсе «Моя страна — моя Россия»
В Самаре за сутки заболел 31 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В Сызрани оцепили место с предметом, похожим на гранату
В Сызрани оцепили место с предметом, похожим на гранату
ПАО «ТОАЗ» реализует выведенные из эксплуатации транспортные средства.
ПАО «ТОАЗ» реализует выведенные из эксплуатации транспортные средства
Россия экспортировала в Китай рекордный объем нефти
Песков высказался об идее отказа от плавающего курса рубля
Песков высказался об идее отказа от плавающего курса рубля
В Самаре пройдет ежегодный Всероссийский управленческий форум
В Самаре пройдет ежегодный Всероссийский управленческий форум
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском военном госпитале для участников спецоперации на Украине выступил основатель рок-группы «СерьГа» 
Инспекторы ГИМС СО патрулируют акваторию Волги и ее притоков
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

По факту травмирования ребенка на детской площадке в Похвистнево возбуждено уголовное дело

20 июня 2022 12:41
121
По факту травмирования ребенка на детской площадке в Похвистнево возбуждено уголовное дело

По версии следствия, 17 июня 2022 года в вечернее время малолетний ребенок во время катания на карусели, расположенной на детской площадке по улице Мичурина города Похвистнево, получила травму, которая привела к травматической ампутации первой фаланги третьего пальца правой кисти. Девочка была доставлена в медицинское учреждение, ей оказана необходимая медицинская помощь.  По предварительным данным, причиной произошедшего явилось не обеспечение безопасного функционирования детского игрового оборудования.

В производстве следственных органов регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации находится уголовное дело по аналогичному факту, произошедшему в городе Сызрани.

В настоящее время следствием допрошены свидетели произошедшего, назначены необходимые экспертизы, сообщает СУ СК.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанка хотела заработать игрой на бирже, но лишилась сбережений
20 июня 2022, 12:32
Самарчанка хотела заработать игрой на бирже, но лишилась сбережений
Она перевела на электронный кошелек мошеннику свои сбережения 624 тыс. рублей. Криминал
139
Двое жителей Самарской области забрали у нового знакомого продукты и деньги
19 июня 2022, 13:01
Двое жителей Самарской области забрали у нового знакомого продукты и деньги
Ранее один из злоумышленников был судим за совершение разбоя, грабежей и краж, а второй - за причастность к незаконному обороту наркотиков. Криминал
454
В Тольятти возбуждено уголовное дело о хищении документов
18 июня 2022, 11:47
В Тольятти возбуждено уголовное дело о хищении документов
Воспользовавшись тем, что потерпевший находился  в нетрезвом состоянии, злоумышленник похитил у него паспорт.   Криминал
612
В центре внимания
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
20 июня 2022  10:30
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
172
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
569
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
758
Цель проекта - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
17 июня 2022  19:55
Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашение о реализации нового в стране проекта «Социальный координатор»
901
Результаты рейтинга были озвучены руководителем АСИ Светланой Чупшевой в рамках проведения ПМЭФ в пятницу, 17 июня.
17 июня 2022  19:02
Самарская область закрепила позиции в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов России
2789
Весь список