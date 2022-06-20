По факту травмирования ребенка на детской площадке в Похвистнево возбуждено уголовное дело

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По версии следствия, 17 июня 2022 года в вечернее время малолетний ребенок во время катания на карусели, расположенной на детской площадке по улице Мичурина города Похвистнево, получила травму, которая привела к травматической ампутации первой фаланги третьего пальца правой кисти. Девочка была доставлена в медицинское учреждение, ей оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, причиной произошедшего явилось не обеспечение безопасного функционирования детского игрового оборудования.

В производстве следственных органов регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации находится уголовное дело по аналогичному факту, произошедшему в городе Сызрани.

В настоящее время следствием допрошены свидетели произошедшего, назначены необходимые экспертизы, сообщает СУ СК.