По факту падения на девушку части ограждения самарской набережной возбудили дело

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В Самаре по факту травмирования несовершеннолетней девушки 2004 года рождения в результате падения элемента ограждения, расположенного на набережной реки Волги, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, 9 июля 2022 года в дневное время в результате падения элемента ограждения, расположенного на набережной реки Волги в районе Полевого спуска в Октябрьском районе города Самары, 17-летняя отдыхающая получила многочисленные травмы. Девушка была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников муниципального предприятия, осуществляющего деятельность по содержанию и благоустройству Самарской набережной. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК.