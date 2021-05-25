Площадь пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась в восемь раз

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Площадь пожара в старом здании в центре Москвы, которое находится на демонтаже, увеличилась в восемь раз – до 800 квадратных метров.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Двухэтажное здание расположено на Серебрянической набережной. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены около 100 человек, почти 30 единиц специальной техники, а также два вертолета.

Движение по набережной перекрыто, сообщается в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта. Автомобили перенаправляют на внутреннюю сторону Садового кольца. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.