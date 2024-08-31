На Бережковской набережной в Москве тушат пожар в административном здании

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Второй этаж административного здания загорелся 31 августа на Бережковской набережной в Москве, огонь распространился по площади в 1 тысячу квадратных метров. Об этом сообщает в соцсетях МЧС РФ, пишет "Парламентская газета".

«На Бережковской набережной горит второй этаж административного здания. Площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания были привлечены больше 130 пожарных и 45 единиц техники, а также пожарный корабль «Полковник Чернышев».

В столичном Дептрансе сообщили, что произошло «задымление в производственном помещении». По данным ведомства, из-за пожара движение по трем полосам временно перекрыто и проходит по встречному направлению.