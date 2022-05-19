Площадь лесных пожаров в России растет четвертый день подряд.

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За минувшие сутки она увеличилась ещё на 6 с половиной тысяч гектаров – сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

По данным ведомства, она более чем удвоилась с воскресенья прошлой недели.

К началу сегодняшнего дня в нашей стране действуют 97 лесных пожаров на площади почти 42 тысячи гектаров, их активно тушат. Наиболее обширные территории горят в Иркутской области и Красноярском крае. В целом пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте России.

Тысячи человек и сотни единиц техники тушат природные возгорания по всей стране, передает Радио Маяк.