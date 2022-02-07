Основных агрегаторов такси, работающих в России, подозревают в ценовом сговоре

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ФАС изучит материалы после расследования антимонопольщиков из Евразийской экономической комиссии, сообщил «Известиям» представитель ведомства. ЕЭК в 2021 году установила, что пять агрегаторов, вероятно, координировали действия, которые привели или могли привести к установлению и поддержанию согласованных цен на рынке.

Евразийская экономическая комиссия не может самостоятельно наказать компании, так как нарушения выявлены на территории отдельных стран-членов ЕАЭС, а не на всем трансграничном рынке.

Если ФАС подтвердит опасения комиссии, то в России компаниям может грозить штраф до 15% выручки.