Организация из Самары не намеревалась сносить павильон-бистро

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Реализация блюд быстрого питания стала невозможна из-за нарушения условий договора аренды земельного участка.

Решив расширить свой бизнес, организация арендовала у самарского департамента земельный участок площадью 60 кв.м. Возвела на нем павильон и открыла кафе быстрого питания. Через несколько лет арендодатель потребовал освободить участок от временного павильона. Только вот другая сторона это решение не одобрила. Департамент направил иск в суд. Исполнительный лист об освобождении участка поступил в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самары.

Убедить руководство организации исполнить решение суда оказалось не просто. Беседы с должником о возможных мерах принудительного характера не имели результата. Постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, вынесенное судебным приставом, и предупреждение о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» возымели эффект.

Осознав неотвратимость принудительных мер, должник освободил участок от модульного павильона и оплатил исполнительский сбор. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.